На заинском водохранилище провели соревнования по спортивной ловле донной удочкой

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В майском фидере, прошедшем 26 мая на заинском водохранилище, приняли участие 14 спортсменов и 22 любителя, передает «Заинск-информ».



Перед началом соревнований на построении и жеребьевке участники получили номера секторов зоны. В распоряжении каждого из них оказалась береговая территория длиной в семь метров. Как только объявили старт, участники начали подготовку и прикорм рыбы.





По условиям соревнований, пойманная рыба должна была быть помещена в садок и оставаться живой. Передача рыбы между участниками была запрещена. Также строго запрещалось своими действиями мешать соперникам, как на этапе подготовки, так и во время проведения самих этапов.



По итогам майского фидера, победителем в лиге «Спорт» стал Алексей Чернышев, Игорь Суздалев завоевал второе место, Дмитрию Неважно досталось третье место. В лиге «Любители» лучшим стал Ренат Файзуллин, второго места удостоился Альберт Сахапов, третье место присудили Евгению Дерменжи. Трофей соревнования вручили Ренату Файзуллину.

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