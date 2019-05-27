Казанские росгвардейцы почтили память погибших при исполнении сослуживцев

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Казанские росгвардейцы почтили память погибших при исполнении воинского долга на Северном Кавказе сослуживцев. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«В Казанском отдельном отряде специального назначения Приволжского округа ВНГ России состоялось торжественное мероприятие, на котором почтили память военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе. На мероприятии присутствовали родители и родственники погибших военнослужащих, председатель совета ветеранов, командование и личный состав отряда», – рассказали в пресс-службе управления.

Память погибших спецназовцев почтили минутой молчания, после чего под залп почетного караула возложили цветы и гирлянду к мемориалу, а настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Куюки иерей Виталий отслужил поминальную панихиду.

Врио командира отряда Дмитрий Косуха выразил соболезнования родственникам погибших спецназовцев и поблагодарил их за то, что они смогли воспитать настоящих воинов. Он отметил, что их подвиги служат для всех примером сплоченности. «В наших сердцах навсегда останутся имена тех, кто ценой собственной жизни выполнил служебный и гражданский долг перед Отечеством», – отметил подполковник Дмитрий Косуха.



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