Президент РТ встретился с участниками Всероссийского фармацевтического автопробега

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с представителями фармацевтических компаний – участниками Всероссийского фармацевтического автопробега «Национальные цели в области здравоохранения. Приоритетные вопросы развития».

В ходе беседы, состоявшейся в Доме Правительства республики, стороны затронули развитие фармацевтической отрасли в стране. Рустам Минниханов поблагодарил участников мероприятия за то, что Казань была выбрана местом старта Всероссийского фармацевтического автопробега, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Директор же Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин в свою очередь отметил, что Татарстан вносит существенный вклад в развитие фармацевтической отрасли и создает инфраструктуру не только для развития производства воспроизведенных препаратов, но и для инноваций.

Он обратил внимание на то, что сейчас спрос на лекарственные препараты российского происхождения растет. Стратегия фармацевтической отрасли заключается в том, чтобы увеличить долю российских препаратов на рынке, подчеркнул Алехин.

Состоящий из трех этапов Всероссийский фармацевтический автопробег «Национальные цели в области здравоохранения. Приоритетные вопросы развития» стартует сегодня в Казани и финиширует 3 июня в Санкт-Петербурге. Участники акции проследуют через Калугу, Нижний Новгород, Ярославль, Московскую и Владимирскую области и преодолеют в общей сложности 2890 км. Мероприятие направлено на поддержку всей цепочки фармацевтической отрасли – от производителей, дистрибьюторов, аптечного сегмента до врачебных сообществ и пациентских организаций.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.