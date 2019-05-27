Татар-информ

27 мая 2019, 23:49

Здоровье и среда

В деревне Единение Нурлатского района ликвидирована свалка площадью 2 тыс. кв. метров

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Здоровье и среда

В деревне Единение Нурлатского района ликвидирована свалка площадью 2 тыс. кв. метров

Фото: eco.tatarstan.ru

В Нурлатском районе устранено нарушение природоохранного законодательства.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В деревне Единение Нурлатского района ликвидировали свалку площадью 2 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Специалисты Юго-Восточного территориального управления Минэкологии РТ зафиксировали нарушение в ходе рейда. Так, они обнаружили, что местные жители организовали огромную свалку бытовых отходов.



Главе сельского поселения было выдано предписание о необходимости ликвидировать несанкционированное размещение отходов.

«В настоящее время захламленный участок в деревне полностью освобожден от мусора», – отмечает источник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что деревню Единение газифицировали в марте этого года.

 

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