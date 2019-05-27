В озере у поселка Осиново нашли останки мужчины, пропавшего больше 10 лет назад

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В озере у казанского поселка Осиново нашли останки мужчины, пропавшего в мае 2007 года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«В озере у поселка Осиново в Зеленодольском районе республики обнаружены останки неустановленного мужчины. По данному факту проведена доследственная проверка», – уточнил Шептицкий.

Останки были отправлены на экспертизу, которая установила, что кости принадлежат 68-летнему местному жителю, который с мая 2007 года числится как без вести пропавший. Страшную находку обнаружила женщина во время прогулки по берегу озера.

По версии следствия, мужчина ушел купаться на озеро и не вернулся. При этом на берегу были обнаружены его одежда и обувь.

Следователями установлено, что смерть не носит криминальный характер.



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