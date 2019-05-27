Татарстанцев приглашают принять участие в конкурсе социальной рекламы «Вместе против коррупции»

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Молодежь Татарстана приглашают принять участие во всероссийском конкурсе социальной рекламы «Вместе против коррупции», сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучший плакат», «Лучший видеоролик». В нем могут участвовать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.

Для участия в конкурсе необходимо подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему «Вместе против коррупции!» и зарегистрировать ее на официальном портале: http://www.anticorruption.life/

Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 1 октября 2019 года.

На торжественной церемонии объявления победителей в декабре, приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией, лучших в каждой номинации наградят ценными призами.

Мероприятие проводится с целью популяризации антикоррупционных мер, а также развития в обществе нетерпимого отношения к этому пагубному социальному явлению.



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