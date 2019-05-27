Депутаты РТ предложили создавать отдельные сходы по самообложению для городских районов и домов

(Казань, 27 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). У отдельных частей населенного пункта — в том числе районов и домов — должна быть возможность проводить свои сходы по решению вопросов о самообложении. Об этом заявил председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

«Наша инициатива заключается в том, чтобы особенно в городских поселениях была возможность решать вопросы самообложения на отдельных территориях. На сегодняшний день городское поселение имеет право проводить такой же референдум, но для этого надо собирать весь город», — отметил он на заседании комитета.

Остается низкой мотивация граждан, проживающих в определенной части населенного пункта, в решении местных вопросов (ремонт внутридворовых дорог, строительство детских площадок и т. д.) на территории другой части населенного пункта, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Присутствовавшие на заседании одобрили документ. Законопроект включат в повестку дня заседания Госсовета РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.