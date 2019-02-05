Зампред Правительства РФ возглавил Наблюдательный совет Университета Иннополис

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов возглавил Наблюдательный совет Университета Иннополис. Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

С соответствующей инициативой на конференции ЦИПР выступил Президент Татарстана Рустам Минниханов, и учредители вуза поддержали эту идею. «По предложению Президента Республики Татарстан председателем Наблюдательного совета избран Максим Акимов», – отмечается в сообщении.

Помимо него, в Наблюдательный совет вошли министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов, Президент РТ Рустам Минниханов, министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.

Кроме того, среди членов Наблюдательного совета – председатель совета директоров ООО «Дигинавис», бывший руководитель Минсвязи РФ Николай Никифоров, директор АНО ВО «Университет Иннополис» Кирилл Семенихин и старший партнер венчурного фонда Runa Capital, председатель правления Parallels, основатель и генеральный директор Acronis Сергей Белоусов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов принял участие в заседании попечительского совета и экспертного жюри конкурса цифровых решений Агентства стратегических инициатив, которое состоялось в рамках международной конференции ЦИПР. Вице-премьер заметил, что основным драйвером цифровых преобразований должны стать интерес и увлеченность руководства регионов.

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