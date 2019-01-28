Борис Менделевич: Общество должно ответить, готово ли оно принять эвтаназию

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Общество должно решить, готово ли оно принять эвтаназию. Таким образом депутат Государственной Думы от Татарстана Борис Менделевич прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ об отношении россиян к намеренному прекращению жизни человека по его просьбе, сообщает пресс-служба парламентария.

«Тема эвтаназии – сложная и неоднозначная. Общество должно ответить на вопросы о том, готово ли оно принять эвтаназию с позиции моральных, религиозных и иных норм», – сказал депутат.

При этом Менделевич заметил, что эту тему нельзя замалчивать. «Отказ от упоминания данной проблематики приводит к неправильному пониманию гражданами как самого понятия эвтаназия, так и позиции государства по этому вопросу. Научное сообщество, эксперты отрасли – Минздрав и другие профильные специалисты должны представить свое мнение. В споре рождается истина, поэтому важно, чтобы граждане знали обо всех преимуществах и негативных сторонах эвтаназии», – подчеркнул он.

Вместе с тем Менделевич уверен, что эвтаназия делает медицину пассивной. В современном мире создаются новые технологии и методы лечения, которые нужно максимально эффективно использовать для достижения результата, отметил он.

Парламентарий добавил, что очень часто за эвтаназией могут скрываться экономические и даже криминальные интересы конкретных лиц.

«При принятии решений обязательно надо учитывать уроки истории. Опыт Германии, когда в рамках программы “Т-4“ (евгеническая программа нацистов сначала по стерилизации, а затем по умерщвлению психически больных, умственно отсталых и инвалидов – прим. Т-и) были убиты десятки тысяч ни в чем неповинных людей, показал, что далеко не всегда инициаторы эвтаназии руководствуются гуманистическими соображениями», – заключил он.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования о том, в каких случаях, по мнению россиян, уместна эвтаназия. По итогам опроса каждый второй житель страны высказался за разрешение эвтаназии людям с тяжелыми болезнями, хотя сейчас законодательство РФ запрещает подобную меру.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.