Муфтий РТ принимает участие в международной конференции в Саудовской Аравии

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Муфтий Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин находится в Саудовской Аравии по приглашению Всемирной исламской лиги для участия в международной конференции, об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Сегодня, после полуденного намаза, в 13.00 в Мекке откроется международная конференция «Ценности умеренности и модерации в текстах Куръана и Сунны». На открытии выступят верховные муфтии Ливана, Египта, министр по делам религии Пакистана. Свое приветственное слово произнесут генеральный секретарь Организации Исламского Сотрудничества Юсуф бен Ахмед Аль-Усаймин, генеральный секретарь Всемирной исламской лиги Мухаммед бен Абдул Карим Аль-Иса.

Также свою работу сегодня начнет первая сессия «Умеренность и модерация: значение и аргументы». В заседании примут участие руководители исламских учебных заведений, ученые, религиозные деятели из разных стран мира.

Научно-практический форум проходит 27 – 30 мая в Мекке.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между Духовным управлением мусульман Республики Татарстан и Всемирной исламской лигой было подписано 5 апреля. Церемония подписания состоялась в рамках встречи делегации Саудовской Аравии во главе с Аль-Исой с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.



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