Проголосовать на праймериз пришел каждый седьмой житель Нижнекамска

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). 13,86% жителей Нижнекамска пришли в воскресенье, 26 мая, на предварительное голосование партии «Единая Россия». Об этом на деловом понедельнике рассказал глава города Айдар Метшин, который был одним из участников праймериз, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Итоги голосования огласят в ближайшие дни. Лидеры списков смогут претендовать на кресла депутатов Государственного Совета РТ VI созыва на выборах 8 сентября.

На территории Нижнекамского района были открыты 19 счетных участков – 14 в городе и пять на территории сельских поселений и поселка Камские Поляны.

По словам Айдара Метшина, одна из главных возможностей праймериз – еще один шанс для представителей власти встретиться с гражданами, погрузиться в волнующие их вопросы. «И потом уже в качестве депутата Госсовета РТ работать над решением этих вопросов, исполняя наказы своих избирателей», – подчеркнул он.

На сегодняшний день интересы нижнекамцев в Госсовете Татарстана V созыва представляют Азат Бикмурзин, Ильсия Мезикова и Разиль Валеев.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.