Татарстанские стрелки завоевали четыре медали на юниорском Гран-при в Лахти

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Спортсмены из Татарстана завоевали «золото», «серебро» и две «бронзы» на юниорском Гран-при по стендовой стрельбе. Соревнования прошли с 23 по 26 мая в финском городе Лахти. Об этом сообщает официальный сайт Министерства спорта РТ.

Золотую медаль принесла «траншейница» Полина Князева, Татьяна Саранская в этой же программе стала третьей. Геннадий Мамкин стал вторым в мужском трапе, а Зиля Батыршина — третьей в женском ските.

«Подготовка к Гран-при проходила в стрелковом клубе „Лисья нора“. Перед стартом я принимала необходимый настрел и физическую подготовку, которая необходима стрелку. Я рада этой победе, любой спортсмен стремится к „золоту“, но также и есть над чем работать дальше», — рассказала Князева.

Теперь спортсмены отправились в поселок городского типа Икша, который находится в Московской области. Через три дня там пройдут чемпионат и первенство России.

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