Жительницу Казани, которая обругала на остановке полицейского, оштрафовали на 10 тыс. рублей

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). 54-летнюю жительницу Казани, которая обругала возле остановки общественного транспорта полицейского, оштрафовали на 10 тыс. рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что 54-летняя Наталья Килеева, будучи в состоянии алкогольного опьянения, публично оскорбила сотрудника полиции, находившегося при исполнении служебных обязанностей. Инцидент произошел днем 10 января недалеко от остановки общественного транспорта "Ленинградская", куда полицейский прибыл для проверки сообщения о нарушении общественного порядка», – рассказал агентству Руслан Галиев.

Суд признал женщину виновной по статье «Оскорбление представителя власти» и оштрафовал ее на 10 тыс. рублей.



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