Татарстан вошел в топ-20 регионов по социальной ориентированности бюджетов

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Республика Татарстан заняла 11-е место среди регионов России по социальной ориентированности консолидированных бюджетов в 2018 году. Это следует из исследования, проведенного агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

В 2018-м на одного жителя Татарстана пришлось 56,31 тыс. рублей социальных расходов консолидированного республиканского бюджета. В целом по региону социальные расходы выросли на 19,3% по сравнению с 2017 годом, а их доля в суммарных расходах консолидированного бюджета РТ составила 58,5%.



Лидерами рейтинга по объему скорректированных социальных расходов на одного жителя стали Москва и Санкт-Петербург, где они составили 84,45 тыс. и 80,97 тыс. рублей соответственно.

Антилидерами же оказались Чукотский автономный округ и Камчатский край, в которых социальные расходы на человека равнялись 18 тыс. и 25,67 тыс. рублей.

В среднем в 2018 году суммарные доходы консолидированных бюджетов регионов России выросли на 15,2% по сравнению с 2017-м, а расходы при этом увеличились на 9,9%. Объемы социальных расходов регионов-лидеров и регионов-аутсайдеров отличались более чем в 4,5 раза, отмечают аналитики.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.