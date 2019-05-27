Данис Зарипов подписал новое соглашение с «Ак Барсом»

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Данис Зарипов подписал новый контракт с «Ак Барсом» сроком на один сезон. Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

«Очень рад, что Татарстан и «Ак Барс» в очередной раз выразили мне доверие. Я буду делать всё возможное, чтобы следующий сезон получился не таким, как предыдущий. На мой взгляд, команда сейчас подобралась боевая, неплохая. Многие ребята ещё не выигрывали в своей карьере и «горят» идеей о победах. У меня есть силы: я не раз говорил о том, что чем больше выигрываешь – тем больше хочется. Мы будем работать весь сезон, чтобы вернуть кубок в Казань», – приводит слова хоккеиста пресс-служба «Ак Барса».

В составе казанского клуба Зарипов принял участие в 382 матчах и набрал 319 очков. С «Ак Барсом» трижды завоевывал Кубок Гагарина – в 2009, 2010 и 2018 году.

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