(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). 44-летний житель Арского района РТ по липовой справке оформил на себя два земельных участка и позднее один из них продал. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что в феврале 2012 года 44-летний местный житель предоставил в районный отдел Росреестра фиктивную выписку из похозяйственной книги и безвозмездно оформил в собственность участок площадью 1806 кв. метров в деревне Кутук. В дальнейшем мужчина продал участок третьим лицам за 160 тыс. рублей», – уточнил Галиев.

Таким же образом мужчина в апреле 2012 года оформил на себя еще один участок площадью 23 сотки в селе Казанбаш, расположенном в Арском районе. Стоит отметить, что на обоих участках были возведены дома.

После проведенной проверки прокуратура обратилась в суд с исками о признании оформления земельных участков в собственность незаконным и взыскании с мужчины их стоимости в доход государства.

Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме.



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