Татар-информ

27 мая 2019, 14:20

Общество

Tele2 запустила общий корпоративный тариф для всей компании

Общество

Tele2 запустила общий корпоративный тариф для всей компании

«Моя команда» – общий тариф, позволяющий бизнес-клиентам выбрать оптимальный объем услуг связи для всей компании.

Мобильный оператор Tele2 представляет уникальный для российского телеком-рынка продукт – корпоративный тарифный план «Моя команда». Это общий тариф, позволяющий бизнес-клиентам выбрать оптимальный объем услуг связи для всей компании и распределить его между сотрудниками.

В новом продукте Tele2 по-прежнему сохраняет максимально персонифицированный подход – теперь корпоративный клиент формирует оптимальное соотношение минут, гигабайтов и SMS на всю компанию. Управлять тарифным планом быстро и удобно: в несколько кликов в личном кабинете клиент может скорректировать список сотрудников и распределить между ними общий пакет услуг. Клиенту легко отслеживать потребление пакетов своими сотрудниками, что позволит лучше прогнозировать корпоративные расходы на связь.

С тарифным планом «Моя команда» корпоративным клиентам не нужно подбирать тариф для каждого абонента отдельно. При этом оператор предлагает настоящий тарифный конструктор – клиент создает индивидуальное наполнение тарифа для компании, а затем настраивает удобную комбинацию услуг для каждого пользователя. Абоненту можно назначить индивидуальный лимит, безлимитный доступ к связи или применить единые настройки тарифа для всех.
Tele2 учла непредвиденные ситуации и предусмотрела, чтобы сотрудники корпоративного клиента неожиданно не остались без связи. Для этого каждому пользователю общего тарифа «Моя Команда» подключается индивидуальный тарифный план «Командный игрок» без абонентской платы.

Абонент «Командного игрока» является пользователем общих пакетов корпоративного тарифа «Моя Команда» и имеет собственный лицевой счет, чтобы быть на связи после исчерпания выделенных ему лимитов из пакета общего тарифного плана. При необходимости клиент может предоставить абоненту «Командного игрока» доступ к корпоративному лицевому счету для оплаты услуг связи, не входящих в пакет тарифа «Моя команда» или сверх включенного в него объема.

Для бизнес-клиентов оператора особенно актуальны выгодные условия на звонки в другие регионы и в поездках по стране. В тарифный план «Моя команда» включены безлимитные звонки на номера Tele2 любого региона России, которые не расходуют основной пакет минут. Пользователи нового корпоративного тарифа не платят и за междугородную связь: пакет минут включает в себя звонки на номера других операторов России. Эти условия действуют как в регионе подключения, так и в путешествиях по стране – нужно только убедиться, что сотруднику подключен тарифный план «Командный игрок». При этом мобильный интернет из общих пакетов тарифа «Моя команда» расходуется абонентами при нахождении в любом регионе России. Таким образом, в поездках корпоративные клиенты оператора могут пользоваться связью по расценкам домашнего региона.

На новом тарифе доступна флагманская опция оператора «Перенос остатков»: если по истечении месяца у клиента остались неизрасходованные объемы услуг, они будут перенесены на следующий период. Корпоративный клиент может дополнительно подключить общий безлимитный доступ к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Facebook», мессенджерам «WhatsApp», «Viber» и «ТамТам», навигационным приложениям «Яндекс.Транспорт», «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» и стриминговому сервису YouTube.

Подробная информация о параметрах тарифных планов «Моя команда» и «Командный игрок» доступна на сайте компании.

Мария Чинкова, директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2:

«Стратегия „Другие правила“ доказала свою эффективность в B2B-сегменте. Об этом свидетельствуют ключевые операционные показатели Tele2: по итогам 2018 года наша абонентская база В2В увеличилась примерно на 15%. Чтобы оставаться эффективными в бизнес-сегменте, мы совершенствуем наши предложения с точки зрения наполнения и цены и предлагаем инновационные услуги, доступные только нашим клиентам. Новый тарифный план «Моя команда» максимально прост в управлении и разработан с учетом актуальных запросов и изменения потребностей корпоративных клиентов. Он позволяет бизнес-клиентам платить только за то, чем они действительно пользуются».

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 67 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2018 года абонентская база компании составила 42,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам I квартала 2019 года показатель NPS составил 45%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 16 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Больше информации о Tele2 на корпоративных сайтах и в социальных сетях:

Tele2 tele2.ru
Facebook facebook.com/TELE2Russia
Twitter twitter.com/TELE2Russia
«ВКонтакте» vk.com/tele2

 

 

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