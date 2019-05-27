Троих детей придавило деревом в Альметьевске

(Казань, 27 мая, «Татар-информ», Валерия Белова). Троих девятилетних школьников придавило упавшим деревом в Альметьевске.
Детей на скорой помощи доставили в медико-санитарную часть ОАО «Татнефть». Об этом ИА «Татар-информ» рассказала начальник управления здравоохранения Альметьевска Вера Головина.
«Был проведен комплекс диагностических обследований. Девятилетнего мальчика в удовлетворительном состоянии врачи отпустили домой. Двух девятилетних девочек госпитализировали в нейрохирургическое отделение медсанчасти. Школьницы в удовлетворительном состоянии», – объяснила Вера Головина.