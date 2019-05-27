В Татарстане мужчина получил ожоги лица и рук, пытаясь потушить свой гараж

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В Высокогорском районе Татарстана 33-летний мужчина получил ожоги лица и рук, пытаясь потушить свой гараж, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сообщение о горении гаража в поселке Инеш на улице Мусы Джалиля поступило сегодня в 8.57 на единый номер вызова экстренных служб 112», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Через 10 минут у охваченного огнем строения были сотрудники ПСЧ № 118. Пожарные установили, что горит крыша гаража.

Около 20 минут потребовалось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать возгорание. В результате пожара пострадал 33-летний владелец гаража. С ожогами лица и рук мужчину госпитализировали в Высокогорскую ЦРБ.

Площадь пожара составила 60 кв. метров. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил монтажа электрооборудования.



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