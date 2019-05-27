Ак Барс Банк получил награду от Беларусбанка за эффективное сотрудничество

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Ак Барс Банк отмечен наградой Беларусбанка в номинации Bright year, ambitious you за плодотворное сотрудничество в 2018 году на прошедшем в Минске Дне финансовых институтов.

«Мы высоко оцениваем уровень и глубину нашего сотрудничества с Беларусбанком, крупнейшим банком в Республике Беларусь. Наше взаимодействие с коллегами включает в себя все виды межбанковских операций, включая торговое финансирование, межбанковские кредиты, конверсионные операции, сделки своп, организацию и участие в синдицированных кредитах, привлекаемых Беларусбанком, и другие типы операций. Наш общий объем сотрудничества в настоящее время составляет более 150 млн евро. Мы планируем продолжать планомерное наращивание объемов сотрудничества с Беларусбанком», – прокомментировал получение награды управляющий директор по работе с финансовыми институтами Ак Барс Банка Марк Рубинштейн.

В форуме приняли участие представители России, Китая, Казахстана, Германии, Польши, Чехии, Словакии, Словении и других стран. Эксперты обсудили инвестиционный климат Беларуси, перспективные сферы сотрудничества компаний-партнеров и потенциал Беларусбанка в области поддержки национальной экономики.

Беларусбанк – системообразующий банк Беларуси, обслуживающий четверть внешнеторгового оборота этой страны. Объем иностранного фондирования, привлеченного в национальную экономику в 2018 году, составил около 2 млрд долларов.

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