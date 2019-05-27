Главный тренер сборной РФ по прыжкам в воду: В Казани спортсмены покажут программу чемпионата мира

(Казань, 27 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева рассказала о подготовке спортсменов к чемпионату России, который стартует в Казани 28 мая.

«На сегодняшний день все спортсмены в рабочем состоянии. Хотя микротравмы есть у всех, ведь это спорт. Илья Захаров потихонечку втягивается, входит. Пока он не в лучшей кондиции, но работает и будет выступать, как запланировано», – сообщила Моисеева.

Также наставник национальной команды отметила, что для попадания в сборную России нужно соответствовать критериям отбора и что если травмированные ранее лидеры команды Евгений Кузнецов и Илья Захаров выступят плохо, то ни в какую сборную не попадут. Она подчеркнула, что чемпионат России расставит всё на свои места и никаких послаблений ни для кого не будет.

«Спортсмены приехали с уже готовыми программами, они обкатываются заранее на различных соревнованиях. Поэтому на чемпионате России будет та программа, которую представят на чемпионате мира. Не думаю, что возможны какие-то новые прыжки», – резюмировала Моисеева.

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