В Казани на очистку озер и прудов от мусора и камыша потратят более 2 млн рублей

(Казань, 27 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани от мусора и зарослей камыша за более чем 2 млн рублей очистят семь водных объектов. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

В том числе речь идет об озере Харовое, Адмиралтейском пруде, пруде по улице Чуйкова, трех прудах в парке Победы и бассейне «Комсомольское озеро» в поселке Дербышки.

«Будет проводиться уборка, очистка и обрезка стеблей камыша. Если не обрезать их, то водоемы придут в непригодное для использования жителями состояние», –пояснила главный специалист Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Фируза Шарипова.

Согласно техзаданию, подрядчик должен очистить от мусора берега и поверхность воды, собрать случайный мусор и обрезать стебли многолетних растений.

Финансироваться уборка и очистка водных объектов будут из городского бюджета.

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