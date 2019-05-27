(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В Татарстане 80% должников по алиментам – жители Набережных Челнов, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Сегодня в Татарстане стартовала информационная акция "Судебные приставы – детям", приуроченная к Международному дню защиты детей. Цель акции – повысить эффективность взыскания долгов по алиментам и привлечь внимание общественности к нарушению прав детей. В рамках акции приставы Татарстана провели географический анализ неплательщиков», – рассказала Халимова.

Так, выяснилось, что районом-лидером по количеству должников среди мужчин являются Набережные Челны – 83,8 процента от количества исполнительных производств по Татарстану. Больше всего женщин-неплательщиц в Зеленодольском районе – 27 процентов.

В Бугульминском районе лидируют алиментщики, ограниченные в праве выезда, – 87 процентам неплательщиков там запрещено покидать РФ до погашения задолженности.

В Тетюшском районе за неуплату средств на содержание детей чаще всего должники привлекались к уголовной ответственности, а городом-лидером по максимальной сумме взысканных алиментов признаны Челны – с начала года приставы вернули детям 14,4 млн рублей.

«В Татарстане порядка 20 тысяч граждан не платят детям алименты. Приставы призывают уклонистов вспомнить о своих детях и напоминают, что за неуплату грозит ответственность, арест на имущество, ограничение в праве выезда из России и так далее», – напомнила Халимова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в рамках акции в республике пройдут масштабные рейды по должникам.

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