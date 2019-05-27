Опрос: четверть пассажиров не изменяет выбору питания даже в поезде

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Большинство пассажиров садится за стол, как только трогается поезд. Сервис путешествий Туту.ру выяснил, чем питаются путешественники в дороге.

Чаще всего люди берут с собой в дорогу жареную курочку, вареные яйца, овощи по сезону, копченую колбасу. Так ответила почти половина опрошенных.

Четверть пассажиров не изменяют выбору питания даже в поезде. У них на столе только правильная пища (нет жареного, острого, соленого, копченого).

Каждый пятый выбирает для питания в поезде быстрорастворимую лапшу или пюре в пластиковых баночках.

По данным февральского опроса сервиса Туту.ру, больше половины путешественников (55%) никогда не заходили в вагон-ресторан. Почти треть опрошенных (27%) пару раз заходили в ресторан на колесах.

«В вагоне-ресторане приятнее посидеть, чем в плацкарте/купе, где кто-то уже храпит», – отмечают пассажиры.



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