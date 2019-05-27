Ильсур Хадиуллин: При подготовке детей к ЕГЭ мы привлекаем школьных психологов

(Казань, 27 мая, «Татар-информ», Артур Казанцев). В Татарстане при подготовке учеников к ЕГЭ в течение года привлекались школьные психологи. С сегодняшнего дня в России начинается основная волна сдачи ЕГЭ. Об этом в казанском пункте сдачи ЕГЭ рассказал Первый заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Для того, чтобы дети сдали экзамен по двум предметам, у нас созданы все условия, проделана огромная работа в течение учебного года. Это и подготовка детей к ЕГЭ, и психологическая обстановка в самих школах. Для того, чтобы психологическая обстановка была отрегулирована, мы всегда привлекаем школьных психологов и родителей, потому что родительское сообщество само заинтересовано в сохранении хорошей рабочей атмосферы», — отметил спикер.

Кроме этого он добавил, что обвинения в адрес плохой подготовки детей к экзаменам и тот факт, что в школах создается напряженная атмосфера, не соответствуют действительности.

«У нас есть городские психологические центры в больших городах, если у детей были проблемы, то они туда обращались. Мы проводили выездные семинары и тренинги с детьми. Я хочу об этом сказать, потому что нельзя все время критиковать детей только за то, что они плохо готовы к экзаменам, и критиковать, что в школах создается напряженная атмосфера. Это не соответствует действительности», — отметил Ильсур Хадиуллин.

Сегодня начинается сдача единого государственного экзамена, первые два экзамена сдаются по географии и литературе. В 120-й казанской школе сдают экзамен 70 человек, 14 из них сдают географию, а 56 — литературу. В целом по республике литературу сдают 864 человека, а географию — 210 человек.

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