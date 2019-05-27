Тренер сборной РТ по прыжкам в воду: На этапе FINA не готовились к чемпионату России, это был опыт

(Казань, 27 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер сборной Республики Татарстан по прыжкам в воду Павел Муякин рассказал о подготовке спортсменов перед всероссийским первенством.

«Сборную представят мастера спорта международного класса и члены основного состава сборной России Никита Шлейхер и Александр Белевцев, а также молодые учащиеся училища Олимпийского резерва. Конечно, они готовы к соревнованиям, но об их грядущем выступлении сказать ничего не могу. Я не делаю прогнозов», — поделился с журналистами Муякин.

Также наставник татарстанцев рассказал об опыте выступлений спортсменов на соревнованиях FINA: «На международных этапах FINA мы не делали упор на подготовку к чемпионату России. Мы представляем ту же программу. Только Шлейхер будет прыгать еще индивидуально с метровой вышки, попытаемся побороться с Захаровым и Кузнецовым. Это был опыт, но не подготовка».

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