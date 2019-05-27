(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Жителя Камско-Устьинского района осудили за неуплату 350 тысяч рублей алиментов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Суд выяснил, что с января 2011 года мужчина должен был выплачивать средства на содержание своей дочери, однако материальной помощи он ребенку не оказывал. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за это нарушение, но должных выводов мужчина не сделал», – рассказал Галиев.

В итоге за неуплату средств на содержание ребенка 43-летнего алиментщика приговорили к 11 месяцам исправительных работ.

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