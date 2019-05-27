(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В Нижнекамске арестован нарушитель ПДД, которого инспектор ДПС вытащил из салона авто, разбив стекло, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В минувшую субботу вечером у дома № 26 на Корабельной улице сотрудники ДПС остановили „Жигули“, за рулем которого сидел 19-летний парень, не пристегнутый ремнем безопасности. Полицейские попросили водителя предъявить документы, тот отказался и запер двери автомобиля», – рассказали в полиции.

Нижнекамец игнорировал многочисленные требования полицейских выйти. В какой-то момент сотрудник ДПС разбил переднее стекло авто и, применив физическую силу, сопроводил нарушителя в патрульный автомобиль. Стоит отметить, что во время ареста молодой человек активно сопротивлялся и пытался вырваться.

На водителя составили административный материал об управлении авто без ремня безопасности и за неповиновение требованию полицейского. Суд арестовал молодого человека на восемь суток.

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