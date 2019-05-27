Татар-информ

27 мая 2019, 12:28

Общество

В Вахитовском суде Казани представили нового председателя

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Общество

В Вахитовском суде Казани представили нового председателя

Фото: Вероника Ваганова

Газиз Гисметдинов ранее занимал должность Председателя Нижнекамского городского федерального суда.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Нового председателя Газиза Гисметдинова представили в Вахитовском районном суде Казани.

«Я с желанием вернулся в город Казань, тот опыт, который накоплен в городе Нижнекамск надеюсь здесь пригодится. Суд работает на очень высоком профессиональном уровне, я считаю», – поделился с журналистами Газиз Гисметдинов.
Первой задачей на новой должности он назвал познакомиться с коллективом.

На представлении нового председателя присутствовали глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Андрей Лобов, начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов и Председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов.

«Я считаю, что выбор, который осуществило руководство Верховного суда с нашим Судебным департаментом, рекомендовав на эту должность, он правильный и он покажет соответствующие результаты», – поделился в приветственной речи Ильгиз Гилазов.

Как сообщалось ранее, в 1992 году Гисметдинов окончил юридический факультет. В судебной структуре работает уже 18 лет. В течение девяти лет он занимал должность заместителя председателя Советского районного суда Казани, после был назначен на должность председателя Нижнекамского городского федерального суда.

До 19 марта 2019 года должность Председателя Вахитовского суда занимал Фанис Мусин. 

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