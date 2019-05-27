(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Двое работников аэропорта «Казань» украли из багажа жителя Тюмени две бутылки элитного алкоголя, сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

«В полицию обратился 28-летний житель Тюмени и рассказал, что из его багажа пропали две бутылки спиртного стоимостью более 4,5 тыс. рублей. По его словам, он сдал свой чемодан в багаж в аэропорту "Казань", а по прибытии в "Рощино" обнаружил, что в багаже нет напитков», – рассказали в полиции.

В процессе расследования полицейские выяснили, что алкоголь украли двое работников казанского аэропорта в возрасте 21 и 38 лет при загрузке багажа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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