Татар-информ

27 мая 2019, 12:11

Происшествия

Двое работников аэропорта «Казань» украли из багажа жителя Тюмени две бутылки элитного алкоголя

Рекомендуем

Происшествия

Двое работников аэропорта «Казань» украли из багажа жителя Тюмени две бутылки элитного алкоголя

Пропажу 28-летний пассажир рейса Казань – Тюмень обнаружил лишь по прибытии в родной город.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Двое работников аэропорта «Казань» украли из багажа жителя Тюмени две бутылки элитного алкоголя, сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

«В полицию обратился 28-летний житель Тюмени и рассказал, что из его багажа пропали две бутылки спиртного стоимостью более 4,5 тыс. рублей. По его словам, он сдал свой чемодан в багаж в аэропорту "Казань", а по прибытии в "Рощино" обнаружил, что в багаже нет напитков», – рассказали в полиции.

В процессе расследования полицейские выяснили, что алкоголь украли двое работников казанского аэропорта в возрасте 21 и 38 лет при загрузке багажа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Стали известны подробности аварии с шестью авто под Казанью, в которой погиб ребенок
Новости дня
12:28
В Вахитовском суде Казани представили нового председателя

Гизиз Гисметдинов ранее занимал должность Председателя Нижнекамского городского федерального суда.

12:12
Казанские теннисистки – победители Командного чемпионата ФНТ России

Клуб настольного тенниса второй сезон подряд становится чемпионом женской премьер-лиги и Кубка Попечительского совета ФНТР КНТ «Казань».

12:11
Двое работников аэропорта «Казань» украли из багажа жителя Тюмени две бутылки элитного алкоголя

Пропажу 28-летний пассажир рейса Казань – Тюмень обнаружил лишь по прибытии в родной город.

11:55
В Балтасинском районе осудили мать, которая кормила детей объедками с пола

32-летнюю пьющую женщину хотят лишить родительских прав.

11:42
В Самаре скончался исполнительный директор татарской культурной автономии Фархад Махмутов

Причина смерти пока неизвестна.

11:33
Стали известны подробности аварии с шестью авто под Казанью, в которой погиб ребенок

В результате ДТП еще пять человек были госпитализированы с различными переломами и ушибами.

11:31
«Аладдин» поднялся на вершину российского проката
11:12
Константин Цзю высказал идею в свой 50-летний юбилей дать старт новому Кубку по боксу в Казани

Легендарный боксер принял участие в пресс-конференции, посвященной третьему отборочному этапу 1/8 финала чемпионата мира «Бои по правилам TNA»

11:00
В ИА «Татар-информ» расскажут о V Международном форуме по педагогическому образованию IFTE

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

10:57
В аэропорту турецкого Даламана открылась фотовыставка о достопримечательностях Татарстана

Туристы, посещающие курорты Даламана, смогут ознакомиться с татарстанской экспозицией до декабря текущего года.

10:45
В Альметьевском районе «Жигули» налетели на ограждение и разбились об бетонную дорожку

ДТП произошло в селе Новотроицкое.

10:40
Альфа-Банк занял 3 место по розничному кредитному портфелю

По данным РСБУ за год банк увеличил кредитный портфель за вычетом резервов на 70%.

10:32
Открыта регистрация для участия в публичных слушаниях по вопросам правоприменительной практики

Слушания запланированы на 13 июня 2019 года.

10:30
Эксперт по питанию рассказала, как зарядиться энергией на весь день

70% россиян завтракают высококалорийной пищей с высоким содержанием жиров и сахара.

10:17
Челнинка перечислила 100 тысяч рублей аферисту, который обещал ей помощь в качестве свидетеля ДТП

Полицейские выяснили, что злоумышленник действовал из Москвы.

10:09
Российским таксистам запретят работать сверх нормы
09:55
Очевидцы опубликовали видео с места ДТП под Казанью, в котором погиб ребенок

Смертельная авария произошла в Зеленодольском районе около поселка Николаевский.

09:51
За четыре года финансирование благоустройства парков и скверов Казани увеличилось в 5 раз

На благоустройство общественных пространств Казани в этом году выделено около 1,5 млрд рублей.

09:40
Киберспортивный проект МегаФона и ESforce Holding – победитель Effie Russia Awards 2019

Оргкомитет Effie Russia признал проект МегаФона и ESforce «Киберспорт начинается с тебя» победителем в номинации «Спонсорство».

09:22
Проект второй очереди озера Кабан потребует около миллиарда рублей

Работы по благоустройству 1,5 км набережной до улицы Марджани начнутся в июне.

09:05
В Казани у гостевого комплекса «Дубай» сгорел частный домик

На площади 80 квадратных метров сгорела постройка, некогда являвшаяся частью комплекса.

09:00
С 1 июня проезд в автобусах Казани можно будет оплатить банковской картой

При оплате картой сумма проезда не изменится и составит 27 рублей.

08:45
Россиянам могут снова предложить сдавать бутылки в магазины
08:21
В Казани спасатели помогли добраться до берега рыбаку, у которого уплыла лодка, пока он спал

Мужчина находился на одном из островов у района Красная Горка, когда его лодку унесло течением.

08:18
Рустам Минниханов в Набережных Челнах откроет завод каркасов кабин и посетит проблемный дом

Президент РТ примет участие в заселении соципотечного дома 63/15 на 403 квартиры.

События