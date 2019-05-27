Татар-информ

27 мая 2019, 12:12

Спорт

Казанские теннисистки – победители Командного чемпионата ФНТ России

Рекомендуем

Спорт

Казанские теннисистки – победители Командного чемпионата ФНТ России

Клуб настольного тенниса второй сезон подряд становится чемпионом женской премьер-лиги и Кубка Попечительского совета ФНТР КНТ «Казань».

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Клуб настольного тенниса «Казань» по итогам спортивного сезона 2018/2019 годов стал чемпионом женской премьер-лиги Командного чемпионата Федерации настольного тенниса России, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В составе команды выступали Антонина Савельева, Анна Бикбаева, Сунь Чэнь, Дарья Шадрина. Плей-офф турнира проходил в Санкт-Петербурге с 21 по 26 мая.

Стоит отметить, что КНТ «Казань» под руководством тренера Дмитрия Криушкина уже второй спортивный сезон подряд становится чемпионом женской премьер-лиги и Кубка Попечительского совета ФНТР.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Константин Цзю высказал идею в свой 50-летний юбилей дать старт новому Кубку по боксу в Казани
Новости дня
12:28
В Вахитовском суде Казани представили нового председателя

Гизиз Гисметдинов ранее занимал должность Председателя Нижнекамского городского федерального суда.

12:12
Казанские теннисистки – победители Командного чемпионата ФНТ России

Клуб настольного тенниса второй сезон подряд становится чемпионом женской премьер-лиги и Кубка Попечительского совета ФНТР КНТ «Казань».

12:11
Двое работников аэропорта «Казань» украли из багажа жителя Тюмени две бутылки элитного алкоголя

Пропажу 28-летний пассажир рейса Казань – Тюмень обнаружил лишь по прибытии в родной город.

11:55
В Балтасинском районе осудили мать, которая кормила детей объедками с пола

32-летнюю пьющую женщину хотят лишить родительских прав.

11:42
В Самаре скончался исполнительный директор татарской культурной автономии Фархад Махмутов

Причина смерти пока неизвестна.

11:33
Стали известны подробности аварии с шестью авто под Казанью, в которой погиб ребенок

В результате ДТП еще пять человек были госпитализированы с различными переломами и ушибами.

11:31
«Аладдин» поднялся на вершину российского проката
11:12
Константин Цзю высказал идею в свой 50-летний юбилей дать старт новому Кубку по боксу в Казани

Легендарный боксер принял участие в пресс-конференции, посвященной третьему отборочному этапу 1/8 финала чемпионата мира «Бои по правилам TNA»

11:00
В ИА «Татар-информ» расскажут о V Международном форуме по педагогическому образованию IFTE

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

10:57
В аэропорту турецкого Даламана открылась фотовыставка о достопримечательностях Татарстана

Туристы, посещающие курорты Даламана, смогут ознакомиться с татарстанской экспозицией до декабря текущего года.

10:45
В Альметьевском районе «Жигули» налетели на ограждение и разбились об бетонную дорожку

ДТП произошло в селе Новотроицкое.

10:40
Альфа-Банк занял 3 место по розничному кредитному портфелю

По данным РСБУ за год банк увеличил кредитный портфель за вычетом резервов на 70%.

10:32
Открыта регистрация для участия в публичных слушаниях по вопросам правоприменительной практики

Слушания запланированы на 13 июня 2019 года.

10:30
Эксперт по питанию рассказала, как зарядиться энергией на весь день

70% россиян завтракают высококалорийной пищей с высоким содержанием жиров и сахара.

10:17
Челнинка перечислила 100 тысяч рублей аферисту, который обещал ей помощь в качестве свидетеля ДТП

Полицейские выяснили, что злоумышленник действовал из Москвы.

10:09
Российским таксистам запретят работать сверх нормы
09:55
Очевидцы опубликовали видео с места ДТП под Казанью, в котором погиб ребенок

Смертельная авария произошла в Зеленодольском районе около поселка Николаевский.

09:51
За четыре года финансирование благоустройства парков и скверов Казани увеличилось в 5 раз

На благоустройство общественных пространств Казани в этом году выделено около 1,5 млрд рублей.

09:40
Киберспортивный проект МегаФона и ESforce Holding – победитель Effie Russia Awards 2019

Оргкомитет Effie Russia признал проект МегаФона и ESforce «Киберспорт начинается с тебя» победителем в номинации «Спонсорство».

09:22
Проект второй очереди озера Кабан потребует около миллиарда рублей

Работы по благоустройству 1,5 км набережной до улицы Марджани начнутся в июне.

09:05
В Казани у гостевого комплекса «Дубай» сгорел частный домик

На площади 80 квадратных метров сгорела постройка, некогда являвшаяся частью комплекса.

09:00
С 1 июня проезд в автобусах Казани можно будет оплатить банковской картой

При оплате картой сумма проезда не изменится и составит 27 рублей.

08:45
Россиянам могут снова предложить сдавать бутылки в магазины
08:21
В Казани спасатели помогли добраться до берега рыбаку, у которого уплыла лодка, пока он спал

Мужчина находился на одном из островов у района Красная Горка, когда его лодку унесло течением.

08:18
Рустам Минниханов в Набережных Челнах откроет завод каркасов кабин и посетит проблемный дом

Президент РТ примет участие в заселении соципотечного дома 63/15 на 403 квартиры.

События