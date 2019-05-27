Казанские теннисистки – победители Командного чемпионата ФНТ России

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Клуб настольного тенниса «Казань» по итогам спортивного сезона 2018/2019 годов стал чемпионом женской премьер-лиги Командного чемпионата Федерации настольного тенниса России, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В составе команды выступали Антонина Савельева, Анна Бикбаева, Сунь Чэнь, Дарья Шадрина. Плей-офф турнира проходил в Санкт-Петербурге с 21 по 26 мая.

Стоит отметить, что КНТ «Казань» под руководством тренера Дмитрия Криушкина уже второй спортивный сезон подряд становится чемпионом женской премьер-лиги и Кубка Попечительского совета ФНТР.

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