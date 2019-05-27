(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В Балтасинском районе осудили мать, которая кормила детей объедками с пола, рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Суд выяснил, что женщина постоянно пьянствовала и избегала обязанностей по воспитанию детей. Так, сотрудников прокуратуры, наведавшихся в дом к семье, женщина и ее сожитель встретили в состоянии сильного алкогольного опьянения. При этом в доме был беспорядок, для отопления использовался духовой шкаф, дети были голодны, одеты не по сезону и буквально питались остатками еды с пола», – рассказал Галиев.

Также по вине нерадивой матери дети остались зимой на веранде и не смогли попасть в дом. Их обнаружила соседка, которая приютила детей у себя. Сразу после инцидента по решению суда их изъяли из семьи.

За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних суд оштрафовал 32-летнюю женщину на 5 тысяч рублей. В данный момент решается вопрос о лишении ее родительских прав.

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