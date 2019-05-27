Татар-информ

27 мая 2019, 10:30

Общество

Эксперт по питанию рассказала, как зарядиться энергией на весь день

Общество

Эксперт по питанию рассказала, как зарядиться энергией на весь день

70% россиян завтракают высококалорийной пищей с высоким содержанием жиров и сахара.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Бывает такое: вы вроде бы встали, собрались и поехали по своим делам, но как будто еще не проснулись? Это может быть и после здорового восьмичасового сна, и в течение размеренной рабочей недели без стрессов. Для типичного жителя мегаполиса утро – то время, которое хочется просто пережить и забыть. А ведь именно оно задает настроение и темп всего предстоящего дня. Как обернуть себе на пользу и в удовольствие утренние часы и зарядиться энергией на весь день узнаем от Аллы Васильевны Шилиной – эксперта по питанию Herbalife Nutrition.

Завтраку – быть.

По данным ВЦИОМ, 15% жителей России пропускают завтрак. Не удивительно, что желание поспать еще 20 минут побеждает желание поесть. Зачастую стресс, который человек испытывает в течение недели, вообще лишает аппетита на утро.
Завтракать нужно, чтобы восполнить запас питательных веществ, израсходованных за ночь, и зарядить организм энергией. Иначе уже в начале дня чувство голода заставит перекусывать тем, что попадется под руку, не обращая внимания на полезность и калорийность продукта. Поэтому те, кто регулярно пропускает завтрак, рискуют за год набрать несколько килограммов лишнего веса, а также заработать проблемы с пищеварением и сердечно-сосудистой системой.
Из того же исследования ВЦИОМ: 70% россиян завтракают высококалорийной пищей с высоким содержанием жиров и сахара. С одной стороны, когда как не утром порадовать себя сладостями и выпечкой? С другой, такие радости на ежедневной основе обязательно скажутся и на фигуре, и на самочувствии. Более того, выпечка из кафе и магазинов, как правило, содержит большое количество маргарина с сахаром и ксенобиотиками, которые ускоряют процессы старения кожи и организма в целом. Надеемся, мы отбили у вас желание завтракать неправильно. Но как должен выглядеть здоровый завтрак?

Каким ему быть?

На сегодняшний день диетологи сходятся на том, что на утро должно приходиться примерно 25% суточного калоража и не менее 20 гр. белка. Где его найти? Примерно в 100 гр. мяса, 100 гр. сыра или чуть больше, чем в 100 гр. творога. Если эти продукты вам не по вкусу и на готовку нет времени, есть выход — протеиновый коктейль, который, помимо белка, будет содержать, нужное количество полиненасыщенных жирных кислот, витамины, микроэлементы. Этот вариант подходит также и для тех, у кого нет аппетита по утрам – коктейль легко пьется и постепенно помогает выработать привычку завтракать. Пример такого продукта – Формула 1 от Herbalife Nutrition. Каждый из 9 вкусов коктейля сочетается с фруктами и ягодами, а в порции, приготовленной на молоке 1,5% жирности, содержится всего 218 ккал.

Помимо еды.

Первое, что следует сделать после пробуждения – выпить стакан воды. Это запустит метаболизм и поможет организму проснуться.
Затем – зарядка. Ее следует делать натощак – так как питательных веществ в организм еще не поступило, он будет расходовать «резервы» из жировых запасов. Но не усердствуйте, 10-15 минут упражнений более чем достаточно, они должны бодрить, а не переутомлять. Стандартный набор – это планки, приседания и растяжка.
Далее, конечно же, водные процедуры и бьюти-рутина. Окончательно проснуться вам поможет сухой массаж кактусовой щеткой, который оптимально делать 3-4 раза в неделю. Помимо этого, он усиливает микроциркуляцию крови под кожей, разгоняет лимфу и способствует уменьшению целлюлита. После зарядки, особенно, если вы только включили ее в расписание, лучше принять контрастный душ, это снизит риск возникновения мышечной боли.
Как говорится, сказать и написать легко, а повторить все вышеперечисленное на деле может не каждый, особенно с непривычки. Проснуться в добром расположении духа можно только после хорошего сна. Выспаться вам поможет легкий низкоуглеводный ужин, съеденный не позднее, чем за 2 часа до сна, и темная, предварительно проветренная спальня.

Чему сказать строгое «нет»:

• «Рекламному» завтраку на каждый день. Быстрорастворимые каши и овсяные хлопья не то, что бы вредны, но их польза – миф. Как вправило, в них много углеводов, а важных нутриентов нет. Для отдельных случаев – походов или командировок – они подойдут, но дома лучше приготовить себе что-то более питательное;
• Кофе с молоком. Сами по себе это два положительных продукта, но вместе они образуют смесь, которая очень сложно усваивается организмом;
• Отдыху после завтрака. Завалившись на диван сразу после еды, вы рискуете расслабиться и потерять бодрость духа. Поэтому, даже если у вас есть еще время в запасе перед работой, лучше разу собраться и выйти на улицу.

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