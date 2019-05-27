В Самаре скончался исполнительный директор татарской культурной автономии Фархад Махмутов

(Казань, 27 мая, «Татар-информ», Рамис Латыпов). В Самаре скоропостижно скончался исполнительный директор местной национально-культурной автономии татар, руководитель областной татарской организации «Туган тел» Фархад Махмутов. Об этом сообщила журналист сайта «Самара татарлары» Римма Нуретдинова.

«С утра он почувствовал себя плохо, вызвали скорую. Но спасти не смогли. Причина смерти пока неизвестна», – сказала Римма Нуретдинова.

Фархад Сабирзянович Махмутов родился в 1972 году в селе Старое Ибрайкино Аксубаевского района РТ. В возрасте семи лет вместе с родителями переехал в поселок Угловой Красноярского района Самарской области.

В 1997 году окончил факультет татарской филологии, истории и восточных языков Казанского государственного университета. С 2014 года руководитель общества «Туган тел», с 2017 – директор НКАТ Самарской области.

«В национальную жизнь он активно включился еще в молодости. Сначала был руководителем молодежной секции „Туган тел“. С головой уходил в работу, о себе не думал. В последнее время был занят подготовкой к Сабантую, вся работа по согласованию, организации была на нем. Очень жаль, это большая утрата», – сказала Римма Нуретдинова.

У Фархада Махмутова остались трое детей. По словам Риммы Нуретдиновой, младший еще дошкольник, старшая дочь – студентка, средний ребенок школьного возраста. Супруга Альбина тоже активно участвует в работе татарской национально-культурной автономии.



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