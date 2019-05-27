Константин Цзю высказал идею в свой 50-летний юбилей дать старт новому Кубку по боксу в Казани

(Казань, 27 мая, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Легенда российского и мирового бокса, абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Константин Цзю принял участие в стартовой пресс-конференции третьего этапа 1/8 финала чемпионата мира «Бои по правилам TNA».

В ходе оживленного диалога Константин Цзю, отвечая на вопрос о том, как будет проводить свой 50-летний юбилей, отметил, что есть идея сделать эту дату стартовой для начала нового турнира по боксу в Казани.

«Если честно, то я не решил, как буду праздновать свой юбилей. Надо посоветоваться с семьей, а она пока у меня живет в Австралии. И, хотя я пока не представляю, где и как будет отмечаться мой день рождения, у меня есть определенные идеи. Не знаю, смогут они воплотиться или нет. Хотелось бы в 50 лет начать какой-то новый проект, связанный со спортом и здоровым образом жизни. Здесь уникальная спортивная атмосфера. Есть идея возобновить работу по организации „Кубка Константина Цзю”, помочь многим начинающим боксерам начать свою карьеру, и я думаю, что после нашего знакомства с директором этой отличной площадки "Татнефть Арены" Андреем Святовым совместными усилиями мы сможем дать начало новой серии турниров по боксу. И почему бы не дать старт новому кубку в мой юбилей, но это пока только идея», – поделился Константин Цзю.

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