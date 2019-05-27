В Челнах за продажу поддельного бензина на 189 млн рублей будут судить троих жителей Казани

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах за продажу поддельного бензина на 189 млн рублей будут судить троих жителей Казани, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По версии следователей, в 2016 году злоумышленники организовали незаконное производство бензина АИ-92 и АИ-95 в Челнах. В дальнейшем они сбывали товар третьим лицам через подконтрольные фирмы под видом топлива известных производителей. По подсчетам следствия, ущерб от их действий составил 189 млн рублей», – рассказал Галиев.

В отношении троих жителей Казани возбуждены уголовные дела о незаконном предпринимательстве и использовании чужого товарного знака. Дела переданы в Набережночелнинский суд на рассмотрение.

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