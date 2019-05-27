(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Новый музыкальный фильм «Аладдин» поднялся на вершину российского проката, собрав за выходные 413,5 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал kinobusiness.com.

Второе место занял анимационный фильм «Тайная жизнь домашних животных 2», кассовый сбор которого составил 150,8 млн рублей за уикенд.

Лидер прошлой недели фильм «Покемон. Детектив Пикачу» держится на третьем месте, собрав за выходные 94,2 млн рублей (общие сборы за две недели - 408,6 млн рублей).



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.