В аэропорту турецкого Даламана открылась фотовыставка о достопримечательностях Татарстана

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В международном аэропорту турецкого города Даламана состоялось официальное открытие фотовыставки Татарстана, приуроченное к первому прибытию прямым чартерным рейсом туристов из Нижнекамска, сообщает пресс-служба Госкомитета по туризму.



В зоне ожидания международных вылетов размещены фотографии с достопримечательностями Татарстана, объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО, богатыми природными и водными ресурсами, национальной татарской кухней, праздниками и фестивалями.





Около экспозиции размещена буклетница с информационными материалами на русском, английском, немецком и турецком языках, направленными на повышение узнаваемости нашей республики среди иностранных туристов, посещающих курорты Даламана. С данной экспозицией пассажиры аэропорта могут ознакомиться до декабря 2019 года.



Фотовыставку открыл Полномочный представитель Татарстана в Турецкой Республике Айрат Гатауллин, начальник организационно-кадрового отдела Нижнекамского района Ольга Курдюкова и советник главы Нижнекамского района по социальным вопросам Эльвира Хабибуллина. Почетными гостями стали мэр Мармариса Мехмет Октай, мэр Даламана Мухаммет Каракюз, региональный представитель парламента Турецкой Республики Йелда Ерол Гоккан и депутаты Городского совета Мармариса.





Аэропорт Даламана — третий по величине терминал в Турции. Из аэропорта осуществляются авиаперелеты более чем в 120 направлениях — как внутренние, по городам Турции, так и международные, в страны Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. После строительства нового терминала аэропорт Даламана стал обладать высоким потенциалом — на сегодняшний день он имеет возможность обрабатывать до 35 рейсов одновременно.



В зданиях аэропорта «Бегишево» и международного аэропорта Казани уже функционируют аналогичные фотовыставки.

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