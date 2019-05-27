(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В Альметьевском районе «Жигули» налетели на ограждение и разбились об бетонную дорожку, сообщили пользователи социальных сетей.

«Вчера ночью в селе Новотроицкое 25-летний водитель отечественной легковушки превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет», – рассказали в соцсетях.

В результате автомобиль налетел на ограждение перед дорожкой у дома на Набережной улице. Водителя с сотрясением головного мозга и травмой головы госпитализировали в Альметьевск.

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