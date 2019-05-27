В ИА «Татар-информ» расскажут о V Международном форуме по педагогическому образованию IFTE

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Завтра, 28 мая, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная V Международному форуму по педагогическому образованию IFTE: «Развитие профессиональных компетенций учителя: основные проблемы и ценности».

В мероприятии примут участие ректор КФУ, академик РАО Ильшат Гафуров, директор Института психологии и образования КФУ, профессор Айдар Калимуллин, почетный профессор Оксфордского университета Иен Джеймс Ментер.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru



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