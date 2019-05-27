Татар-информ

27 мая 2019, 10:32

Политика

Открыта регистрация для участия в публичных слушаниях по вопросам правоприменительной практики

Рекомендуем

Политика

Открыта регистрация для участия в публичных слушаниях по вопросам правоприменительной практики

Слушания запланированы на 13 июня 2019 года.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). До 1 июня жители Казани могут зарегистрироваться для участия в публичных слушаниях, запланированных на 13 июня 2019 года. Слушания пройдут по теме «Вопросы правоприменительной практики налоговых органов Республики Татарстан по итогам II квартала 2019 года. Банкротство физических лиц».

Слушания пройдут 13 июня 2019 года в 10.00 по адресу: г. Казань, ул. Четаева, д. 18А (8 учебное здание КНИТУ-КАИ имени А. Н. Туполева, 331 аудитория).

В рамках основного направления стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» УФНС России по Республике Татарстан ежеквартально проводит публичные обсуждения результатов правоприменительной практики и руководств по соблюдению обязательных требований.

Предварительная регистрация участников публичных обсуждений и вопросы по предлагаемой теме принимаются до 1 июня 2019 года на электронную почту: g.kayumova.r1600@nalog.ru.
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Лилия Маврина назвала районы РТ, в которых явка на счетные участки превысила 19%
Новости дня
11:00
В ИА «Татар-информ» расскажут о V Международном форуме по педагогическому образованию IFTE

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

10:57
В аэропорту турецкого Даламана открылась фотовыставка о достопримечательностях Татарстана

Туристы, посещающие курорты Даламана, смогут ознакомиться с татарстанской экспозицией до декабря текущего года.

10:45
В Альметьевском районе «Жигули» налетели на ограждение и разбились об бетонную дорожку

ДТП произошло в селе Новотроицкое.

10:32
Открыта регистрация для участия в публичных слушаниях по вопросам правоприменительной практики

Слушания запланированы на 13 июня 2019 года.

10:17
Челнинка перечислила 100 тысяч рублей аферисту, который обещал ей помощь в качестве свидетеля ДТП

Полицейские выяснили, что злоумышленник действовал из Москвы.

10:09
Российским таксистам запретят работать сверх нормы
09:55
Очевидцы опубликовали видео с места ДТП под Казанью, в котором погиб ребенок

Смертельная авария произошла в Зеленодольском районе около поселка Николаевский.

09:51
За четыре года финансирование благоустройства парков и скверов Казани увеличилось в 5 раз

На благоустройство общественных пространств Казани в этом году выделено около 1,5 млрд рублей.

09:40
Киберспортивный проект МегаФона и ESforce Holding – победитель Effie Russia Awards 2019

Оргкомитет Effie Russia признал проект МегаФона и ESforce «Киберспорт начинается с тебя» победителем в номинации «Спонсорство».

09:22
Проект второй очереди озера Кабан потребует около миллиарда рублей

Работы по благоустройству 1,5 км набережной до улицы Марджани начнутся в июне.

09:05
В Казани у гостевого комплекса «Дубай» сгорел частный домик

На площади 80 квадратных метров сгорела постройка, некогда являвшаяся частью комплекса.

09:00
С 1 июня проезд в автобусах Казани можно будет оплатить банковской картой

При оплате картой сумма проезда не изменится и составит 27 рублей.

08:45
Россиянам могут снова предложить сдавать бутылки в магазины
08:21
В Казани спасатели помогли добраться до берега рыбаку, у которого уплыла лодка, пока он спал

Мужчина находился на одном из островов у района Красная Горка, когда его лодку унесло течением.

08:18
Рустам Минниханов в Набережных Челнах откроет завод каркасов кабин и посетит проблемный дом

Президент РТ примет участие в заселении соципотечного дома 63/15 на 403 квартиры.

08:05
В Уфе житель Казани набрал по поддельному паспорту кредитов на 360 тысяч рублей

Злоумышленник оформил в кредит два дорогостоящих смартфона и карту на 150 тысяч рублей.

07:51
Во время пожара из пятиэтажки в Азнакаево эвакуировались более пятидесяти человек

В комнате на третьем этаже горели детские вещи и кровать, никто не пострадал.

07:39
СМИ: Минобороны предложило ужесточить правила призыва в армию
07:16
В селе Васькино-Туйралы Бавлинского района открылась первая мечеть

За строительство мечети летом прошлого года решил взяться предприниматель Рафаиль Хасаншин.

06:42
На поддержку татарстанских фермеров дополнительно выделили 678 млн рублей

Средства направят на финансирование по региональному проекту «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

05:10
Мечеть Нижнекамска объявила о наборе в духовно-оздоровительный летний лагерь

Для детей предусмотрены уроки по хадисоведению, они будут изучать Коран и учиться читать намаз.

04:38
Бугульминцы подняли острые вопросы на премьере социальной постановки «Любовь без преград»

Постановка и выступление стали дебютом молодого коллектива актеров-добровольцев.

03:48
На «День дерева» азнакаевские школьники высадили 1,5 тыс. саженцев липы в лесном питомнике

Школьники осмотрели лесной питомник и приняли участие в посадке саженцев липы на территории «школьного отделения».

02:51
В селе Альметьевского района на три дня отключат теле- и радиоканалы

Отключение будет длиться с 28 по 30 мая с 8.00 по 18.00.

01:06
Команда «Вторая обувь» стала чемпионом школьной лиги КВН в Заинске

Заинцы из команды «Вторая обувь» успешно представляют свой район на республиканских играх, являются победителями «Большого фестиваля КВН».

События