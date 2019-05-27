Открыта регистрация для участия в публичных слушаниях по вопросам правоприменительной практики

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). До 1 июня жители Казани могут зарегистрироваться для участия в публичных слушаниях, запланированных на 13 июня 2019 года. Слушания пройдут по теме «Вопросы правоприменительной практики налоговых органов Республики Татарстан по итогам II квартала 2019 года. Банкротство физических лиц».

Слушания пройдут 13 июня 2019 года в 10.00 по адресу: г. Казань, ул. Четаева, д. 18А (8 учебное здание КНИТУ-КАИ имени А. Н. Туполева, 331 аудитория).

В рамках основного направления стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» УФНС России по Республике Татарстан ежеквартально проводит публичные обсуждения результатов правоприменительной практики и руководств по соблюдению обязательных требований.

Предварительная регистрация участников публичных обсуждений и вопросы по предлагаемой теме принимаются до 1 июня 2019 года на электронную почту: g.kayumova.r1600@nalog.ru.



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