Татар-информ

27 мая 2019, 10:17

Происшествия

Челнинка перечислила 100 тысяч рублей аферисту, который обещал ей помощь в качестве свидетеля ДТП

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Происшествия

Челнинка перечислила 100 тысяч рублей аферисту, который обещал ей помощь в качестве свидетеля ДТП

Полицейские выяснили, что злоумышленник действовал из Москвы.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Челнинка перечислила 100 тысяч рублей аферисту, который обещал ей помощь в качестве свидетеля ДТП, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«39-летняя жительница Челнов рассказала в полиции, что попала в аварию и искала ее свидетелей. Вскоре с ней связался неизвестный и предложил свою помощь, а за услуги мужчина запросил 102 тысячи рублей. То, что она стала жертвой афериста, женщина поняла, уже перечислив на его счет деньги», – рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полицейские выяснили, что злоумышленник действовал из Москвы.

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