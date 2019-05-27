За четыре года финансирование благоустройства парков и скверов Казани увеличилось в 5 раз

(Казань, 27 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). С 2015 года финансирование благоустройства парков и скверов Казани увеличилось почти в 5 раз. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил глава Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев.

«На благоустройство общественных пространств Казани в 2019 году в рамках приоритетного проекта „Формирование комфортной городской среды“ предусмотрено выделение 1 млрд 488 млн рублей. В том числе из федерального бюджета — 458 млн рублей», — сказал он.

Работы проведут на 8 объектах. Среди новых проектов — благоустройство входной группы лесопарковой зоны «Дубрава», обновление и восстановление береговой зоны озера «Комсомольское», благоустройство территории вокруг озера Лебяжье и ремонт памятника в сквере Орджоникидзе.

Для сравнения, в прошлом году бюджетами на эти цели было выделено 1 млрд 258 млн, в 2017 году — 763 млн рублей, в 2016 и 2015 годах по 300 млн рублей.

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