Киберспортивный проект МегаФона и ESforce Holding – победитель Effie Russia Awards 2019

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Оргкомитет Effie Russia, главной премии за достижения в сфере рекламы и маркетинга в России – Effie Russia Awards, признал проект МегаФона и ESforce «Киберспорт начинается с тебя» победителем в номинации «Спонсорство». Став призером еще в четырех номинациях, МегаФон признан самым эффективным брендом в телекоммуникациях по мнению Effie Russia в 2019 г.

МегаФон начал реализовать проект «Киберспорт начинается с тебя» в 2018 году, когда стал партнером ESforce Holding Ltd – одной из крупнейших киберспортивных организаций в мире и лидера компьютерного спорта на рынках России, СНГ и Восточной Европы. В течение года компания активно поддерживала команду Virtus Pro, а также провела масштабный турнир MegaFon Winter Clash 2018, где в Dota 2 сражались лучшие мировые киберспортивные команды.

По итогам исследования агентства «Ipsos Comcon», среди мобильных операторов по заметности в спонсорстве кибериндустрии лидирует именно МегаФон с огромным отрывом – 24%, у ближайшего конкурента – 5%. Чтобы достичь такого успеха, маркетинговая команда МегаФона задействовала все основные точки коммуникации с аудиторией киберспорта: работу с командой и лидерами мнений, проведение собственного турнира и создание онлайн-студии для освещения матчей в социальных сетях, поддержку темы на популярных медиаресурсах и создание мерчандайзинга в коллаборации со звездами кибермира. Благодаря чему мультиканальное спонсорство охватило более 70% целевой аудитории.

«В России киберспорт становится все популярнее – активно играют и следят за новостями миллионы человек. За битвами в киберпространстве наблюдают с не меньшим интересом, чем за играми ведущих футбольных клубов, – замечает Снежана Черногорцева, директор по бренд-коммуникациям МегаФона. – Больше половины, 51% наблюдателей, сами участвуют в киберспортивных турнирах и замечают, кто является спонсором игр. Аудитория киберспорта будет расти и взрослеть. Поэтому МегаФон, как лидер цифрового рынка в стране, поставила цель занять свою нишу в киберспорте, чтобы активно общаться с этой большой аудиторией и оказывать услуги. Это стало целью нашего проекта «Киберспорт начинается с тебя».

Кроме бронзы в номинации «Спонсорство» (МегаФон стал единственным призером в данной номинации), МегаФон получил еще три немаловажные награды Effie Russia Awards: золото – за digital-кампанию «Чемпионы наших сердец» (ситуативная активация в рамках Чемпионата мира по футболу в поддержку МегаФон ТВ), серебро – за благотворительную акцию «Для тех, кто ждет» и бронзу – за продвижение онлайн-сервиса «МегаФон ТВ».

Благодаря активации «Чемпионы наших сердец» и эффективному продвижению «МегаФон ТВ», количество посещений сайта проекта и компании выросло на 50%, а количество регистраций в МегаФон ТВ – в два раза. Благодаря сразу четырем победам, бренд МегаФона стал самым эффективным брендом в телекоммуникациях и третьим среди всех участвоваших в рейтинге брендов.

ПАО «МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. Компания традиционно уделяет особое внимание качеству связи и предоставляет своим абонентам интернет на самых высоких скоростях. Мы обладаем наградой за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Еще в 2012 году мы первыми в России запустили 4G LTE, а с февраля 2014 года ввели в эксплуатацию первую в мире коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость передачи данных до 300 Мбит/с. В 2017 году одни из первых в мире запустили в коммерческую эксплуатацию гигабитную сеть LTE (Gigabit LTE) и продемонстрировали скорость 979 Мбит/с. Сегодня у МегаФона самая большая сеть базовых станций в стране: 227 961 станций, из них 87 611 станций в стандарте LTE. В 2018 г. компания обслуживала интересы более 76,9 млн абонентов.



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