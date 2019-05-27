Российским таксистам запретят работать сверх нормы

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Российские такси в скором времени оборудуют системой ГЛОНАСС, которая будет вести контроль режима труда и отдыха водителя и не позволит ему работать сверх нормы, сообщает РИА Новости.

В декабре Госдумой был принят законопроект об агрегаторах такси. В ходе его обсуждения был поднят вопрос о дальнейшем совершенствовании этой законодательной инициативы.

«Теперь каждая машина такси будет контролироваться системой ГЛОНАСС, чтобы можно было контролировать ее маршрут от пункта А до пункта Б. В транспорте также будет вестись контроль за режимом труда и отдыха водителя, то есть каждый оператор в единую систему в субъекте будет отправлять месячный режим труда и отдыха своих водителей. Как только он вырабатывает норму часов, он уже больше не поедет», — рассказал глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

У водителей такси появится специальная карта, регулирующая их работу за рулем. Карта будет выдаваться в единственном экземпляре для каждого водителя, таким образом блокируя возможность пользоваться разными карточками для разных перевозчиков.



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