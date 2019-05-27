Проект второй очереди озера Кабан потребует около миллиарда рублей

(Казань, 27 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Благоустройство второй очереди набережной озера Кабан начнется в июне. Участок до улицы Марджани протяженностью 1,5 км могут сдавать по частям, рассказал глава Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

«Мы планируем начать работы в июне. Сейчас идет разработка эскизного проекта на основании концепции Turenscape. Мы тщательно согласовываем каждое решение с ними, чтобы авторство этого проекта соблюдалось», — сказал он.

Работы намерены завершить этой осенью. Стоимость проекта оценивается в 1 миллиард рублей.

«Будем сдавать частями, в конце концов, это тоже возможно. У нас озеро Кабан — достаточно протяженная территория. Второй комплекс работ включает в себя 1,5 км, то есть мы можем первые 500 м сдавать пораньше, чтобы люди могли пользоваться, и дальше продолжать работы», — пояснил Куляжев.

Участок будет разбит на 4 функциональные зоны: спорт, историческая часть, лес и мост. Всего появится около 30 объектов, в том числе смотровые площадки, амфитеатр, площадка для йоги, точки питания, зона барбекю и т. д.

В 2015 году в Казани прошел открытый международный конкурс на разработку концепции развития набережных и береговой полосы системы озер Кабан. Победителем стал российско-китайский консорциум Turenscape + MAP с концепцией «Эластичная лента», предполагающей создание «зелено-голубого пояса» вдоль озёр.

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