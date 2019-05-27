Нижнекамцы сняли челенджи, участвовали в дискуссиях и тренингах на форуме «Культура-Fest 2019»

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В минувшие выходные впервые состоялся профсоюзный молодежный форум «Культура-Fest 2019», организованный Татарской республиканской организацией Российского профсоюза работников культуры, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Площадка санатория «Васильевский» в Казани объединила 140 молодых участников со всех уголков республики. Кроме того, в форуме принимала участие творческая молодежь из Екатеринбурга, Каменск-Уральска, Костромы, Минска.

Из Нижнекамска на фестиваль приехали работники Централизованной библиотечной системы, районного дома культуры села Большое Афанасово и актеры Театра юного зрителя.



Программа форума была насыщенной: конкурсы, дискуссии, тренинги на командообразование, съемки челенджа, исполнение гимна профсоюза. Также делегаты приняли участие в панельной дискуссии, где обсудили темы возврата пенсионного возраста на прежний уровень, увеличение возраста молодежи, государственной поддержки активной молодежи, своевременного ремонта учреждений культуры и многое другое.

Частью программы также стало написание эссе на две актуальных темы: «Пять причин вступить в профсоюз» и «Культура – стремление к совершенству». Гузель Хасанова, представлявшая Центральную библиотечную систему, написала эссе и завоевала второе место. Эта работа была отмечена, как одна из лучших и членами молодежного совета Екатеринбурга.

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