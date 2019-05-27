С 1 июня проезд в автобусах Казани можно будет оплатить банковской картой

(Казань, 27 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). С 1 июня проезд в общественном транспорте Казани можно будет оплатить банковской картой. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил председатель Комитета по транспорту исполкома города Айдар Абдулхаков.

«С 1 июня во всех автобусах, работающих на городских маршрутах, в режиме опытной эксплуатации проезд можно будет оплатить и банковской картой с функцией PayPass любой платежной системы. Режим опытной эксплуатации продлится один месяц, в течение которого будет происходить отладка взаимодействия систем и всех причастных структур», — сказал он.

При оплате картой сумма проезда не изменится и составит 27 рублей, добавил Айдар Абдулхаков.

В мае прошлого года данный проект был реализован во всех трамваях, троллейбусах и метрополитене. С момента ввода количество пассажиров, пользующихся банковскими картами при оплате проезда, выросло почти в 12 раз и сейчас составляет около 10% от общего количества пассажиров.

Нововведения связаны с тем, что с 1 июля вступает в силу федеральный закон о применении контрольно-кассовой техники в салонах транспортных средств.

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