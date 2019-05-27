(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В Казани у гостевого комплекса «Дубай» сгорел частный домик, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня ранним утром в МЧС поступило сообщение о том, что на 817-м километре трассы М7 горит деревянное здание. На месте пожарные ПСЧ №71 выяснили, что огнем на площади 80 квадратных метров охвачен гостевой бревенчатый дом», – рассказали в МЧС.

Как выяснилось, некогда домик был частью гостевого комплекса «Дубай», однако его выкупило частное лицо. Через полчаса огнеборцы полностью ликвидировали пожар, его причины установят специалисты.

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