Россиянам могут снова предложить сдавать бутылки в магазины

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Торговые сети могут в обязательном порядке снова начать принимать полимерную и стеклянную тару, пишут «Известия».

Этот вопрос должны проработать Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития. «Такое поручение ведомствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Это следует из правительственного плана реализации предложений, высказанных во время отчета Кабмина в Госдуме», — говорится в сообщении

Отмечается, что Правительству рекомендовано представить в Госдуму предложения по этому вопросу до 15 июня.

Как отметили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), пилотные проекты по сбору тары могут запустить до конца года.

Председатель президиума Ассоциации производителей стеклянной тары Владимир Долгов заявил, что важно стимулировать население к раздельному сбору мусора и сделать возврат тары в сети платным, иначе у людей не будет стимула нести пустые бутылки обратно.

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